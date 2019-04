O Braga, que saiu goleado do Estádio da Luz por 6-2, na primeira volta, quer agora “retificar essa imagem”, numa época em que só ganhou por uma vez aos ‘grandes’ [ao Sporting, 1-0, em casa], somando por derrotas os outros embates.

“Vamos continuar a tentar porque esta equipa tem uma grande força mental e não desiste, quer sempre superar as dificuldades e crescer”, frisou.

O treinador elogiou a ‘turma’ de Bruno Lage, “uma equipa muito versátil, que joga dentro e fora, curto e longo, com dinâmica e irreverência e está na luta pelo título”, da qual, considerou, o Sporting de Braga saiu a sete jornadas do fim após a derrota caseira com o FC Porto (3-2).

“Temos de ser uma equipa audaz quando tivermos a bola e perceber os pontos fortes do nosso adversário. Precisamos destes três pontos para a luta pelo terceiro lugar”, reforçou.

Dyego Sousa e Marcelo Goiano regressam no Sporting de Braga para receção ao Benfica

O treinador do Sporting de Braga, Abel Ferreira, convocou hoje Dyego Sousa e Marcelo Goiano para a receção ao Benfica, no domingo, em jogo da 31.ª jornada da I Liga de futebol.

O ponta-de-lança internacional português e o defesa direito falharam o último jogo dos minhotos [vitória sobre o Feirense por 2-0] devido a lesão, mas estão recuperados e são opção para o embate com os ‘encarnados’.

Diogo Figueiras e Fábio Martins saíram da lista de convocados, da qual também não constam os lesionados Lucas, Ricardo Ferreira, Raul Silva e Ailton.

Sporting de Braga, quarto classificado com 64 pontos, e Benfica, segundo com menos um ponto do que o campeão FC Porto, que tem mais um jogo disputado, defrontam-se no domingo, às 17:30, no Estádio Municipal de Braga, sob arbitragem de Tiago Martins, da associação de Lisboa.

Lista dos 18 convocados:

- Guarda-redes: Tiago Sá e Matheus.

- Defesas: Marcelo Goiano, Bruno Viana, Pablo e Murilo.

- Médios: Claudemir, Ryller, Palhinha, João Novais, Trincão, Esgaio, Fransérgio e Xadas.

- Avançados: Wilson Eduardo, Ricardo Horta, Paulinho e Dyego Sousa.