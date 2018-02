O Marselha tem um jogo importante no domingo, para o campeonato francês (joga em Paris, com o PSG), e, tendo em conta também a vantagem na eliminatória, o técnico gaulês, Rudi Garcia, poderá fazer descansar alguns jogadores importantes.

“Terá que ser um jogo perfeito da nossa parte, é um desafio a todas as probabilidades. Sabemos da força do nosso ataque e, mais do que nunca, temos que ter uma muralha na defesa”, afirmou, na conferência de imprensa de antevisão da partida.

Para o técnico ‘arsenalista’, “mais do que marcar cedo, é importante marcar na primeira parte e depois, com 2-0, qualquer equipa do mundo treme”.

Abel Ferreira lembrou ainda a vitória bracarense por 3-2 de há duas épocas sobre o mesmo Marselha, então na fase de grupos da Liga Europa.

“Já mostramos que somos capazes de fazer três golos ao Marselha, agora é só tentar manter a nossa baliza a zero”, afirmou.

Após o jogo em França, os minhotos golearam fora o vizinho Vitória por 5-0 e Abel Ferreira quer que os seus jogadores sejam os primeiros a acreditar: “Já vimos noites mágicas a acontecer, temos que acreditar nisso”.

“Esta equipa já deu provas que é capaz de tudo, de lidar com uma grande vitória, como 6-0 (Estoril), ou de perder com o Setúbal e depois de ganhar ao Hoffenheim, porque sabe que cada jogo e preparação começam do zero, a estratégia é nova”, disse.

Na conferência de imprensa de antecipação do encontro da segunda mão dos 16 avos de final da Liga Europa, esteve também Wilson Eduardo, que pôs a tónica no equilíbrio que é necessário para os bracarenses poderem sonhar.

“A segunda parte desta eliminatória vai começar agora e esperemos que possa ser uma noite mágica e, no final, possamos festejar a passagem”, disse.

Para o extremo, mais importante do que ser ele a marcar “é a equipa fazer, no mínimo, três golos”.

“Temos que ser muito eficazes a nível defensivo, equilibrados e ser uma equipa com grande maturidade. Estamos em desvantagem e temos que ir à procura do resultado, mas sempre de forma equilibrada, para não haver percalços. Estamos aí para a luta”, frisou.

Sporting de Braga e Marselha defrontam-se na quinta-feira, a partir das 20:05, no Estádio Municipal de Braga, num jogo que será arbitrado pelo norueguês Svein Oddvar Moen.