O técnico da equipa italiana pediu “respeito” pela formação vila-condense, relativizando a ausência de Zlatan Ibrahimovic, que testou positivo à Covid-19 e será o falhará o encontro do ‘play-off’ de acesso à fase de grupos, para o qual o avançado português Rafael Leão poderá alinhar “durante algum tempo”.

“É preciso ter muito respeito por eles, mas também consciência das nossas qualidades. Queremos entrar na fase de grupos e, para isso, temos que vencer amanhã [quinta-feira] a equipe mais forte que enfrentámos até agora na prova”, advertiu Pioli, em conferência de imprensa realizada em Milão.

O técnico dos ‘rossoneri’, que venceram os irlandeses do Shamrock Rovers (2-0) e os noruegueses do Bodo/Glimt (3-2) nas rondas preliminares anteriores, defendeu que será necessário “um desempenho de alto nível” por parte da sua equipa para conseguir vencer o embate em Vila do Conde, com início às 20:00.

“[O Rio Ave] é uma equipa que gosta de controlar o jogo através da posse de bola. Devemos tentar evitar que isso aconteça, ser compactos e agressivos, para lhes retirar a bola, mas, ao mesmo tempo, ser lúcidos, percebendo os momentos em que devemos ser mais expectantes”, assinalou.

Pioli reconheceu que “o jogo tem um ‘peso’ elevado”, pois está em disputa “a conquista do primeiro objetivo da época”, considerando “normal que exista mais pressão” sobre os seus jogadores, pois “o nome do AC Milan traz mais responsabilidades”.

O treinador sustentou que Ibrahimovic “não estará em campo, mas estará sempre dentro do grupo”, revelando que a escolha do avançado titular dependerá da forma como escolher abordar a partida, mas dificilmente recairá em Rafael Leão, que regressou recentemente aos treinos após cumprir isolamento, devido a um teste positivo à Covid-19.

“Estou muito feliz com a disponibilidade do [Rafael] Leão, mas ele só está a treinar há cinco ou seis dias. Estará disponível, mas apenas para jogar durante algum tempo. Espero muito dele, porque sei que ele pode nos dar muito”, sustentou.

O AC Milan, um dos líderes da liga italiana, defronta na quinta-feira o Rio Ave, em Vila do Conde, em jogo único do ‘play-off’ de acesso à fase de grupos da Liga Europa, que será disputado à porta fechada e arbitrado pelo espanhol Jesús Gil Manzano.