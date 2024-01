Apesar do seu evidente talento, Bruno Fernandes é o jogador que mais "nervos" causa aos adeptos da Premier League. Esta é uma das conclusões de um inquérito realizado pela empresa de apostas betting.co.uk junto de 1,563 espectadores.

O médio do Manchester United encontra-se no topo dos jogadores mais enervantes, acompanhado por Erling Haaland e Jack Grealish, do Manchester City, que ocupam o segundo e o terceiro lugares, respetivamente. O clube com mais jogadores com tendência para irritar adeptos é o Liverpool, com cinco atletas nos 11 mais votados: Virgil van Dijk, Darwin Núñez, Mohamed Salah, Trent Alexander-Arnold e Andrew Robertson.

No que toca a treinadores, o que mais frustração provoca aos inquiridos é Erik ten Hag, do Manchester United, seguido de Jürgen Klopp, do Liverpool, e de Mikel Arteta, do Arsenal.

Já no que refere aos momentos do jogo, a introdução do videoárbitro veio auxiliar as equipas de juízes das partidas, mas a lentidão dos processos de decisão é o que mais incomoda os inquiridos. Aquilo que é entendido por más decisões do árbitro ocupa o pódio, assim como ações exageradas dos jogadores.