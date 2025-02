O avançado português Cristiano Ronaldo atinge hoje as quatro décadas de vida, num percurso recheado de recordes e de troféus e no qual chegar aos 1.000 golos parece ser a derradeira meta da carreira que não quer acabar. São 40 anos a dizer "Simmmmmm", a frase que marca o grito de celebração do internacional português em quase todos os jogos.

“Sou o maior goleador da história do futebol. Mas vou subir a fasquia. Em breve, vou ter 900 golos e depois vou chegar aos 1000”, disse, em agosto, numa conversa com o ex-internacional inglês Rio Ferdinand.

Aos 40 anos, Ronaldo tem já 927 golos (incluindo seleção sub-20, sub-21 e olímpica) em 1.261 jogos, mantendo a esperança de chegar ao milhar de golos, o que seria mais um momento marcante da sua história, na qual tem, entre outros prémios individuais, cinco Bolas de Ouro.

“Eu não persigo os recordes, os recordes é que me perseguem a mim”, escreveu nas redes sociais em maio do ano passado, depois de se ter tornado o melhor marcador de sempre numa só edição da Liga saudita, onde não tem sido feliz, uma vez que tem falhado a conquista de grandes títulos, à exceção da secundária Liga dos Campeões Árabes.

Com muitos recordes do futebol mundial na sua posse e mais de 30 títulos, a Ronaldo falta apenas levantar um grande troféu, o de campeão do mundo, pelo qual apenas poderá lutar em 2026, então já com 41 anos, algo que não descarta, embora seja “impossível responder”, e um feito que companheiros de seleção, como Bruno Fernandes ou João Félix, já assumiram que gostariam de ajudar a alcançar.

“Quero viver neste momento que é muito positivo. Daqui a três dias jogamos já contra uma excelente equipa e até 2026 haverá muita história no meio. Não sei o que vai acontecer”, disse, antes de um encontro com a Croácia, em setembro, para a Liga das Nações, quando admitiu que nunca lhe “passou pela cabeça” deixar a seleção depois de ter ficado em branco no Euro2024.

Na Alemanha, naquele que foi o seu sexto Europeu, algo que mais ninguém alcançou, Ronaldo ficou pela primeira vez a ‘zeros’ num torneio continental, depois de ter um recorde de 14 golos nas cinco presenças anteriores.

É mesmo na equipa das ‘quinas’ que o madeirense tem um dos seus mais marcantes registos, após tornar-se o melhor marcador de sempre de uma seleção masculina, uma marca que está agora nos 133 golos em 217 jogos (mais do que qualquer jogador alguma vez conseguiu), coroados com a conquista do Euro2016 e da Liga das Nações no ano seguinte.

Como começou tudo?

Formado no Sporting, Ronaldo transferiu-se jovem para o Manchester United, antes da milionária mudança para o Real Madrid, onde viveu os seus melhores anos, com uma passagem ainda com algum sucesso pela Juventus, antecedida por um regresso falhado aos ‘red devils’, que deixou para ser o impulsionador de uma onda de transferências para a Arábia Saudita.

Ainda com 17 anos, em 14 de agosto de 2002, o romeno László Bölöni lançou um então jovem Ronaldo num encontro da Liga dos Campeões frente ao Inter Milão, com o primeiro golo (e logo dois) a surgir ao sexto jogo, o terceiro a titular, frente ao Moreirense.

A primeira boa época e um particular no arranque da temporada 2003/04 frente ao Manchester United despertaram o interesse de Alex Ferguson, que não hesitou em levá-lo para Inglaterra por uns ‘míseros’ 15 milhões de euros.

Nos ‘red devils’ ganhou a sua primeira Liga dos Campeões, em 2007/08, frente ao Chelsea, num encontro em que marcou um golo, mas falhou uma das grandes penalidades no desempate.

Após seis temporadas no Manchester United, o Real Madrid decidiu bater o que era na altura o recorde de transferências, ao pagar 94 milhões de euros - a mudança para a Juventus seria mais cara em 2018 -, investimento que foi pago em campo pelo português, que se tornou no melhor marcador da história dos ‘merengues’, com 450 golos em 438 jogos.

A vitória na Liga dos Campeões em 2017/18, a quarta pelo Real Madrid e a terceira consecutiva, marcou a despedida dos ‘blancos’, com ‘CR7’ a mudar-se para a Juventus, a troco de mais de 100 milhões de euros, conquistando em Turim duas Ligas, uma Taça e duas Supertaças, com um total de 101 golos em 134 jogos.

O aguardado regresso a Manchester foi amargo para Cristiano Ronaldo, que, mesmo com 27 golos em 54 encontros, divididos por uma época e meia, não voltou a ser feliz e acabou por sair em claro choque com o treinador neerlandês Erik ten Hag.

Os ‘red devils’ marcaram a despedida de Ronaldo da Europa, que deixou como melhor marcador (140 golos) e jogador com mais jogos (183) da história da Liga dos Campeões, prova que se tornou o primeiro a vencer por cinco vezes.

Cristiano Ronaldo acabou por se tornar a imagem e o impulsionador da milionária aposta da Arábia Saudita no futebol, também como forma de melhorar a imagem do país no exterior. A sua mudança para o Al Nassr abriu as portas a outros jogadores para uma liga que Ronaldo já várias vezes defendeu ser melhor do que algumas na Europa, como a portuguesa ou a francesa.

Quem lhe desejou os parabéns?

Além de várias marcas terem aproveitado a efeméride para fazer publicidade, também as mais altas figuras da nação e do desporto lembraram-se de desejar os parabéns à estrela do futebol.

Marcelo Rebelo de Sousa

Numa curta nota publicada no site da Presidência da República, o chefe de Estado português destacou Cristiano Ronaldo como "o maior Embaixador de Portugal no mundo."

"Cristiano Ronaldo, por tudo o que alcançou com o seu esforço e dedicação ao longo da sua carreira futebolística, pela pessoa que é, constitui para nós, não só o número 1 no futebol e no desporto, como é o maior Embaixador de Portugal no mundo, razão pela qual tem a gratidão do Presidente da República e dos portugueses", pode ler-se no comunicado assinado por Marcelo Rebelo de Sousa.

"No momento em que celebra o seu 40.° aniversário, o Presidente da República felicita Cristiano Ronaldo enviando-lhe um grande abraço e desejando que tenha uma enorme vida, como quiser, onde quiser, e a fazer o que quiser. E se for no futebol, melhor ainda!", termina a nota do Presidente português.

Luís Montenegro

Já o primeiro-ministro Luís Montenegro assinalou a data na rede social X: “40 anos de talento, de perseverança e de afirmação de valores de ética no trabalho e de solidariedade. Uma história única de sucesso que orgulha o povo português”.

O primeiro-ministro destacou ainda que o internacional “é uma referência de Portugal no mundo e um símbolo maior da nossa identidade e unidade nacional”, terminando a frase com “Parabéns, Capitão!”.

José Manuel Rodrigues

O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira saudou hoje, em nome do povo da Madeira e do Porto Santo, o futebolista Cristiano Ronaldo pelos seus 40 anos, que classificou como "o maior orgulho da região”.

“Cristiano Ronaldo é um ilhéu que fez do mundo a sua ilha, mas que não esquece as suas raízes e as memórias da terra onde nasceu”, escreve José Manuel Rodrigues, na nota de saudação.

Elogiando Ronaldo por ser “o melhor futebolista do mundo”, o responsável do principal órgão de governo regional considera que o "percurso de vida marcado pelo trabalho, pelo esforço, pela perseverança, pela ambição e pela conquista constituem um exemplo para todos e demonstra a raça e o caráter dos madeirenses”.

Segundo José Manuel Rodrigues, Cristiano Ronaldo “é um símbolo da Madeira e a imagem de Portugal no mundo” e agradece “tudo o que tem realizado ao longo da sua vida, em prol da comunidade que o viu nascer e que ele projetou globalmente”.

Gianni Infantino

O presidente da FIFA considerou hoje que o português Cristiano Ronaldo, que cumpre 40 anos, é um “verdadeiro embaixador do futebol”, pelo que espera ver o ponta de lança do Al Nassr a representar Portugal no Mundial2026.

“Caro Cristiano, muitos parabéns! És um dos maiores atletas que o mundo já viu e um verdadeiro embaixador do futebol. Deste-nos tantos momentos inesquecíveis – os golos, os troféus, a paixão e a fome de vencer, a dedicação e o compromisso. Venceste dois prémios The Best da FIFA por seres considerado o melhor do Mundo!”, escreveu Gianni Infantino, na rede social Instagram.

Para Infantino, o antigo jogador de Sporting, Manchester United, Real Madrid e Juventus continua a “inspirar milhões de pessoas a tentarem ser melhores e a sonhar”.

A terminar, manifestou o desejo de ver o internacional luso em 217 vezes vestir as cores de Portugal na fase final do Mundial2026, que vai decorrer nos Estados Unidos, México e Canadá.

“Obrigado por todos os teus contributos para o nosso jogo. Desfruta do teu dia especial e espero ver-te no Campeonato do Mundo da FIFA do próximo ano”, terminou.

FPF

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) felicitou hoje o futebolista internacional português Cristiano Ronaldo pelo seu 40.º aniversário, enaltecendo-o como “um jogador lendário” e “líder em tudo o que faz”.

“Jogador lendário e empresário de grande sucesso, é, essencialmente, um líder em tudo o que faz. O seu legado é conhecido de todos, em todos os cantos do mundo, entre crianças, adultos e idosos, entre aqueles que vivem confortavelmente ou em situações de extrema dificuldade”, pode ler-se na mensagem de Fernando Gomes, divulgada no sítio oficial da FPF na Internet.

Felicitando o capitão da seleção portuguesa pelos 40 anos, Gomes lembrou que este é “o jogador mais internacional de sempre, o jogador com mais golos da história das seleções” e cinco vezes vencedor da Bola de Ouro, realçando ainda assim “as qualidades do homem”.

“Cristiano Ronaldo tem tido um percurso de vida bonito muito bonito e exemplar: nascido em condições difíceis, todos o sabemos, dedicou-se totalmente ao futebol a partir dos 11 anos, quando ingressou na formação do Sporting CP. Desde aí é uma fonte de orgulho, não apenas para os seus cinco filhos e família próxima, mas para todo o país”, destaca o dirigente federativo.

Pepe

Pepe recordou na Rádio Renascença esta quarta-feira um episódio entre ambos, ainda no Real Madrid, aquando da saída do antigo defesa central do emblema madrileno, em 2017, para os turcos do Besiktas.

"Já tinha chegado o meu tempo no clube, porque foram 10 anos de muita exigência, onde eu abdiquei de muito tempo. Eu tentava explicar-lhe que já não conseguia estar ali pelas dificuldades que estava tendo nessa altura e ele dizia assim: 'Se é pelo dinheiro pá, eu abdico do meu dinheiro para te dar!'”, começou por dizer o ex-FC Porto, sublinhando a forte relação que os une.

"Foi no primeiro jogo do campeonato contra o Valência. Eu recebi uma pancada do Iker [Casillas], abri a cabeça e fui para o hospital. Lembro-me que, quando acordei no dia seguinte no hospital, estava ainda com o equipamento do Real Madrid amarrado na cama. Depois, ia perguntar à minha família o que tinha acontecido, e na notícia vejo que o Cris tinha estado lá no hospital! O Cris esteve lá a noite praticamente toda comigo, com os meus familiares. Comigo não, com os meus familiares, porque eu estava no quarto. Mas ele esteve lá, dando força e alguns comentários que ele fez só demonstram o carinho que temos um pelo outro".

Jorge Mendes

O empresário português não deixou de felicitar CR7 pelo 40.º aniversário e enviou, através do jornal espanhol MARCA, esta quarta-feira, uma carta na qual recorda toda a carreira do craque português que acompanhou quase toda a carreira.

"Falar de Cristiano Ronaldo é falar de um predestinado. É falar de uma pessoa muito especial, seja como jogador seja como pessoa. Alguém que não conhece o impossível, alguém que faz da superação, do profissionalismo, da motivação e da ambição os seus lemas de vida. Para ele não há limites que não possam ser alcançados. Foi assim durante duas décadas e continuará ser assim", começa por dizer.

A carta completa pode ser lida aqui.

Al Nassr

O internacional fez questão de discursar para agradecer o gesto dos colegas de equipa, frisando que o melhor presente será vencer o próximo jogo, agendado para sexta-feira.

O clube não deixou de felicitar o jogador e partilhou o momento de festa nas redes sociais.

Real Madrid

Manchester United

Juventus

Sporting

*Com Lusa