Depois dos rebuçados Dr. Bayard, também os supermercados Continente, a seguradora Tranquilidade e o Licor Beirão recorreram às redes sociais para assinalar a data.

O Continente optou por uma imagem em que diz "Contamos os anos.... Porque já perdemos a conta aos golos".

Já a Tranquilidade também não deixa escapar o momento e partilha uma foto que diz "Parabéns Campeão". Na legenda acrescentam: "São 40 anos de cobertura total: prémios, golos e legado garantido".

A marca de bebidas Licor Beirão questiona "Será do Gelo", referindo-se ao talento do avançado. "O Licor Beirão (sempre jovem)", dizem ainda.

Recorde-se que o avançado português Cristiano Ronaldo atinge hoje as quatro décadas de vida, num percurso recheado de recordes e de troféus e no qual chegar aos 1.000 golos parece ser a derradeira meta da carreira.

Aos 40 anos, Ronaldo tem já 927 golos (incluindo seleção sub-20, sub-21 e olímpica) em 1.261 jogos, mantendo a esperança de chegar ao milhar de golos, o que seria mais um momento marcante da sua história, na qual tem, entre outros prémios individuais, cinco Bolas de Ouro.

“Eu não persigo os recordes, os recordes é que me perseguem a mim”, escreveu nas redes sociais em maio do ano passado, depois de se ter tornado o melhor marcador de sempre numa só edição da Liga saudita, onde não tem sido feliz, uma vez que tem falhado a conquista de grandes títulos, à exceção da secundária Liga dos Campeões Árabes.

Em dia de aniversário, o jogador dos sauditas do Al Nassr tem recebido os parabéns no mundo do futebol, da FIFA, da UEFA, do FC Porto, do Sporting, clube que o formou, da Juventus, do Real Madrid, do Manchester United, de Fernando Gomes, ou do selecionador nacional, Roberto Martínez, entre outros.