Esta associação, recebe semanalmente mais de 50 jovens e adultos com trissomia 21, e anunciou no dia de ontem que ia encerrar as instalações por tempo indeterminado, através de um comunicado publicado nas redes sociais.

"Devido à permanência dia e noite de um elevado número de toxicodependentes à porta da sede e respetivas atitudes, não podemos garantir a integridade física dos nossos jovens", lê-se.

O espaço, onde fica a associação, é cedido pela Câmara Municipal de Lisboa, na Praça do Martim Moniz.

O SAPO24 contactou a autarquia sobre este tema que sublinhou que "acompanha com bastante preocupação os relatos que nos foram chegando da Associação Pais 21".

"As questões de segurança pública na cidade de Lisboa são uma responsabilidade e competência da PSP, a qual temos procurado sensibilizar para o problema. Têm sido inúmeros os apelos para a necessidade de mais agentes e meios na cidade. Apesar dos pedidos para o reforço de policiamento no local, a situação de insegurança mantém-se", acrescentam.

"Da parte da CML, não deixaremos de continuar a tudo fazer para que sejam garantidas a segurança a todos os que trabalham e frequentam as instalações desta associação, que faz um trabalho de reconhecido mérito numa área tão sensível e delicada" referem ainda.

Sublinham também que os vereadores com os pelouros da Segurança e dos Direitos Sociais tinham já agendada para a próxima semana uma reunião com os responsáveis da Associação para debater o problema e procurar soluções.

No dia de ontem, a presidente da associação, Marcelina Souschek, explicou ao SAPO24 a gravidade da situação."A semana passada partiram o vidro da porta e foi substituído. Ontem, vinha a sair e ouvi um barulho parecido a uma explosão. Era o vidro novamente. Se tivesse um passo mais à frente, tinha-me apanhado", aponta

Este foi um dos motivos que levou ao encerramento das instalações, juntamente com situações como um roubo de telemóvel, episódios de violência e o consumo de drogas no local.

"No outro dia era crack e seringas. Eu vi. E os miúdos a passarem ali, ninguém quer ver nada assim".

"Tem que haver uma entidade que seja responsável pela segurança das pessoas", destaca e diz que já contactou a CML e as autoridades inúmeras vezes.

Recorde-se que a Associação Pais21-Down Portugal é uma associação de pessoas com trissomia 21, famílias e sociedade civil que desde 2008 promove a informação e a partilha de novidades relativas à trissomia 21.

A organização pretende mudar o modo como a sociedade vê as pessoas com t21, dar um apoio individualizado aos pais, dar informação atualizada sobre as suas capacidades reais e apoio às novas famílias.