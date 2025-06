Musk — que deixou o seu cargo de conselheiro de topo da Casa Branca na semana passada — alegou na quinta-feira que o líder republicano aparece em ficheiros secretos do governo sobre antigos associados de Epstein, que morreu por suicídio em 2019 enquanto enfrentava acusações de tráfico sexual.

A administração Trump reconheceu que está a rever dezenas de milhares de documentos, vídeos e material de investigação que o seu movimento “MAGA” diz que irá desmascarar figuras públicas cúmplices dos crimes de Epstein.

“Chegou a altura de lançar a grande bomba: (Trump) está nos ficheiros de Epstein”, publicou Musk na sua plataforma de redes sociais, numa altura em que a sua crescente disputa com o presidente se transformou numa disputa pública na quinta-feira.

“Essa é a verdadeira razão pela qual eles não foram tornados públicos”.

Musk não revelou de que ficheiros estava a falar e não apresentou provas da sua afirmação.

Inicialmente, voltou atrás na afirmação, escrevendo numa mensagem de seguimento: “Marquem este post para o futuro. A verdade há-de vir ao de cima”.

No entanto, parece ter apagado os dois tweets na manhã deste sábado.

Os apoiantes do lado conspiratório da base “Make America Great Again” de Trump alegam que os associados de Epstein tiveram os seus papéis nos seus crimes encobertos por funcionários do governo e outros.

Apontam o dedo aos democratas e às celebridades de Hollywood, embora não ao próprio Trump. Nenhuma fonte oficial jamais confirmou que o presidente aparece em qualquer material.

Trump conhecia e socializava com Epstein, mas negou ter passado algum tempo em Little Saint James, o reduto privado nas Ilhas Virgens Americanas onde os procuradores alegaram que Epstein traficava raparigas menores para sexo.

“Um tipo fantástico”, disse Trump, que foi vizinho de Epstein tanto na Florida como em Nova Iorque, num perfil do financeiro no início dos anos 2000.

“É muito divertido estar com ele. Diz-se até que gosta de mulheres bonitas tanto quanto eu, e muitas delas são mais jovens”.

Na semana passada, Trump fez uma despedida brilhante a Musk quando este deixou a sua função de redução de custos no chamado Departamento de Eficiência Governamental (DOGE).

Mas a relação entre os dois implodiu em poucos dias, quando Musk descreveu como uma “abominação” um projeto de lei de gastos que, se aprovado pelo Congresso, poderia definir o segundo mandato de Trump.

Trump respondeu com uma diatribe na Sala Oval e, a partir daí, a discussão explodiu, deixando Washington e os utilizadores das redes sociais estupefactos com a rutura entre a pessoa mais rica do mundo e o homem mais poderoso do mundo.

Com riscos políticos e económicos reais, ambos pareceram recuar na sexta-feira, mas a Casa Branca negou que estivessem dispostos a conversar.