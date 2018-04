Hoje damos um salto ao segundo escalão do futebol inglês e tentamos perceber quem serão os mais prováveis candidatos, em conjunto com o Wolverhampton, à promoção.

Mas, antes de avançarmos, convém explicar que na Championship, os dois primeiros lugares dão acesso direto à subida de divisão e os quatro seguintes, do terceiro ao sexto classificado, terão que disputar um playoff depois de terminada a época regular. O vencedor desse mesmo playoff juntar-se-á aos dois clubes já apurados, perfazendo assim as três equipas que sobrem à Premier League.

Wolves Vs. Cardiff City

Há precisamente uma semana, dia 6 de abril, o Wolves defrontou e levou de vencido o Cardiff, atual terceiro classificado. Longe de ser uma vitória fácil, já que o Cardiff City é a principal ameaça aos dois primeiros, este foi o jogo e o resultado que poderão ter dado o empurrão final para terminar a época não só nos lugares de promoção direta, mas como primeiro classificado e campeão da Championship.

O encontro foi dos mais emocionantes do ano, com chances de ambos os lados para abrir o marcador, sendo que o único a conseguir quebrar a igualdade foi mesmo um português: Ruben Neves, de livre direto, conseguiu ao minuto sessenta e oito, quebrar o enguiço. Mais: ainda que tenha sido um jogo muito dividido quanto ao número de oportunidades, a emoção viria mais perto no fim.

Com o Wolves ‘encostado às cordas’, o Cardiff City, já a jogar-se o período de descontos, beneficiou de dois penaltis. Sim, dois. Nem Gary Madine aos 93 minutos nem Junior Hoilett aos 95 foram capazes de converter o penálti que poderia manter o Cardiff a seis pontos de diferença para a equipa de Nuno Espírito Santo. Assim, a distância para o terceiro classificado ficou, na altura, em nove pontos, necessitando o treinador português e companhia de duas vitórias apenas para conseguir a classificação direta.

Wolves Vs. Derby County

Se na sexta-feira o passo para a promoção foi importante, o que dizer do passo dado dois dias antes, na quarta-feira, dia 11 de abril.

Com a vitória, por 2-0, perante o também concorrente direto Derby County, a equipa do norte de Inglaterra não poderia desejar mais nada. Porém, fica a nota de que os golos falaram português e que o de Ruben Neves será, facilmente, candidato a golo do ano.

Colocando-se a 12 pontos de vantagem sobre o terceiro classificado, o Cardiff City, como vimos acima, o Wolves poderá garantir a subida de divisão já este sábado, sem sequer ter que entrar em campo. Para isso, basta o Cardiff não vencer o seu jogo e o Wolverhampton será, automaticamente, promovido à Premier League. O objetivo agora não passa somente pela promoção, mas também pelo título de campeão da Championship.

Para tal sucesso, Nuno Espírito Santo tem contado com a preciosa ajuda de alguns portugueses, mas em especial de dois deles. Precisamente os dois que fizeram os golos da vitória frente ao Derby County. Diogo Jota e Ruben Neves têm sido essenciais na campanha do Wolves. Essenciais pelos golos, assistências e uma consistência de desempenho de fazer inveja a jogadores da Premier League e que têm feito as delícias dos seus adeptos. E que fazem com que sejam considerados dois dos melhores jogadores da liga, estando Rúben Neves bem colocado para ganhar o troféu de melhor jogador do ano.