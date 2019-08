O torneio, cujos saltos decorrerão entre as 05:30 e as 13:00, é organizado pela Federação Portuguesa de Paraquedismo e Câmara de Évora e tem como parceiros várias instituições e organismos locais.

No decorrer do evento “HandiFly”, competição que irá acontecer pela primeira vez em Portugal, irá ser fornecida a primeira formação de juízes e apoio médico no paraquedismo em Portugal.