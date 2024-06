Na sua primeira competição como portuguesa, a saltadora de 24 anos conseguiu a sua melhor marca do concurso ao terceiro salto, depois de ter arrancado a final com 6,87, e 6,86 metros, e bateu outra germânica, Mikaelle Asani, por ter um melhor segundo salto, uma vez que esta também logrou 6,91 como melhor ensaio.

Mihambo, campeã olímpica em Tóquio2020 e mundial em Doha2019 e Oregon2022, recuperou o título continental que tinha conquistado em Berlim2018, entre as duas conquistas da sérvia Ivana Vuleta, ausente de Roma2024, com a melhor marca mundial do ano, de 7,22 metros.

A italiana Larissa Iapichino ficou com a medalha de prata, com um salto de 6,94 metros no sexto e último ensaio, que arredou Agate Sousa do segundo lugar.

A atleta do Benfica avançou para as oito finalistas e, nas últimas três tentativas, não conseguiu melhorar a marca, ficando próxima do seu recorde de São Tomé e Príncipe (7,03, em 2023).

A recordista nacional Naide Gomes (7,12 desde 2008) detém os melhores resultados lusos na disciplina, com os segundos lugares em Gotemburgo2006 e Barcelona2010.