Numa altura em que se discute cada vez mais a possibilidade de eliminar transferências de jogadores depois das ligas de futebol se iniciarem (em Inglaterra e Itália já funciona assim, de resto; ou seja, a janela de transferências encerra antes do início do campeonato), será que ainda faz sentido vibrar com o último dia do mercado de transferências? A resposta é fácil: sim, claro!

Se os intervenientes dos negócios (jogadores, clubes, agentes) passam por emoções fortes ao longo do dia, a “instituição” que o chamado Deadline Day (como é conhecido este último dia de mercado futebolístico Twitter afora) representa para os adeptos não dá a estes últimos menos assunto com que se entreterem.

Os últimos dias são pródigos em surpresas e, não raras vezes — mesmo nos dias atuais em que a informação (e “desinformação”, já agora) corre à velocidade de um tweet —, há jogadores que chegam a clubes de forma inesperada, trazendo alegria (e às vezes nem tanto...) aos seus adeptos.

E é por isso, por querer acompanhar a par e passo um dia que pode trazer novidades sobre Bruno Fernandes e Neymar, em que podemos ver o Sporting contratar um substituto de Bas Dost, e em que se inundam grupos de WhatsApp de amigos com mensagens sobre as principais mexidas nos clubes nacionais e internacionais, que vamos fazer isso mesmo: durante as próximas 24 horas, eu (João Dinis, prazer!), o Abílio dos Reis, o António Moura dos Santos, o Miguel Magalhães e o Tomás Gomes vamos dar-lhe todas as novidades do mercado, olhar para as principais movimentações que aconteceram neste defeso e analisar algumas curiosidades que o mercado de transferências deste verão nos trouxe.

Fique connosco a partir da madrugada de domingo para 2.ª feira e ao longo do dia. O fecho do mercado faz-se aqui.