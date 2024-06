Em Estugarda, às 18:00 locais (17:00 em Lisboa), a seleção germânica, que no jogo inaugural goleou a Escócia por 5-1, defronta a Hungria, derrotada pela Suíça por 3-1.

Os helvéticos, que na terceira jornada, marcada para domingo, enfrentam a seleção anfitriã, no jogo que provavelmente decidirá ao primeiro lugar do grupo, jogam hoje com a Escócia, em Colónia, a partir das 21:00 (20:00).

A Croácia e a Albânia, ambas derrotadas na jornada inaugural do grupo B, por Espanha e Itália, respetivamente, procuram, em Hamburgo, a partir das 15:00 (14:00), a primeira vitória na competição, que junta 24 seleções e terminam em 14 de julho.

Na quinta-feira, espanhóis e italianos protagonizam, em Gelsenkirchen, o jogo entre as duas seleções mais cotadas do grupo.