A ‘chuva’ de golos teve em Musiala, logo aos dois minutos, o primeiro marcador, seguindo-se Kleindienst (23 e 79), Havertz (37), Wirtz (50 e 57) e Sané (66).

Os alemães avançam assim, ainda invictos na prova e sem grande dificuldade, para os quartos de final da Liga das Nações, em que já está também Portugal, com 13 pontos, mais cinco do que o segundo classificado, os Países Baixos.

Os neerlandeses também seguem para a fase seguinte após hoje se distanciarem da Hungria, com quem entraram empatados com cinco pontos nesta ronda, goleando-os por 4-0.

Weghorst marcou primeiro, aos 21 minutos e na conversão de uma grande penalidade, seguindo-se novo penálti, de Gakpo (45+12), com Dumfries (64) e Koopmeiners (86) a fecharem a goleada.

O jogo ficou ainda marcado por uma interrupção, aos sete minutos de jogo, para permitir a intervenção médica de urgência junto do banco húngaro, no caso ao jogador Adam Szalai, por decisão do árbitro espanhol Jesus Gil Manzano.

No B4, a Turquia desperdiçou para cima de 25 remates à baliza, incluindo um penálti falhado aos 89 minutos pelo avançado do Benfica Akturkoglu, e não saiu do nulo na receção ao País de Gales.

As duas equipas disputam o primeiro lugar, e promoção automática à principal divisão, com vantagem para os turcos, que hoje também apostaram no benfiquista Kokçu no ‘onze’, à entrada para a última ronda, com 11 pontos contra nove dos galeses — a Turquia visita Montenegro na terça-feira, enquanto Gales se bate com a Islândia.

Os islandeses, por sua vez, venceram em solo montenegrino por 2-0, graças a tentos na segunda parte de Oskarsson e Johannesson, e já só podem ir ao play-off, o que farão se vencerem os galeses.

No grupo 1, dois empates deixaram tudo praticamente na mesma, com a República Checa, sem sair do nulo na Albânia, no primeiro posto, com oito pontos — a Geórgia, que empatou a uma bola com a Ucrânia, é segunda, com os mesmos sete pontos dos albaneses, deixando os ucranianos em últimos, com cinco pontos.

Na terça-feira, checos e georgianos batem-se pela promoção direta ao principal escalão, a que ainda pode chegar também a Albânia, procurando as quatro nações evitar pelo menos a descida.

Na Liga C, nota para mais um golo de Gyökeres, o avançado do Sporting que abriu a contagem para a Suécia logo aos três minutos, lançando os nórdicos para um triunfo por 2-1 ante a Eslováquia, assistindo ainda o segundo, aos 48, de Isak, depois de Hancko (19) ter empatado a contenda.

O avançado dos ‘leões’, que soma 28 golos em 23 jogos entre seleção e clube, ainda podia ter marcado outro, seguindo isolado para a baliza, mas sofreu falta de Skriniar, que foi expulso de imediato, aos 90.

Na mesma ‘poule’ C1, nota para o primeiro ponto de Fernando Santos como selecionador do Azerbaijão, com um nulo caseiro ante a Estónia, ao cabo de quatro derrotas no cargo.

Se os suecos venceram e garantem a subida à segunda liga da competição, os eslovacos contentar-se-ão com o play-off de subida, tendo somado a primeira derrota na competição.

A Estónia soma quatro pontos, contra um dos azeris, a ‘sonhar’ com derrubarem os suecos na terça-feira e ainda conseguirem ‘salvar-se’ da descida.

Na última divisão, e no grupo D2, a Moldova chegou aos nove pontos ao vencer em Andorra (1-0), tendo agora ‘pé e meio’ na próxima fase, uma vez que tem três pontos de vantagem sobre Malta.

Com os moldavos já ‘descansados’, após jogarem os seus quatro jogos, falta o embate entre malteses e andorrenhos, na terça-feira, para fechar as contas.