Zwayer, de 42 anos e internacional desde 2012, contará com os assistentes Stefan Lupp e Marco Achmüller, Harm Osmers será o quarto árbitro, e Bastian Dankert estará no videoárbitro (VAR), coadjuvado pelo também alemão Marco Fritz.

Benfica e Marselha defrontam-se no Estádio Vélodrome, em jogo que decide a passagem às meias-finais da Liga Europa, com as ‘águias’ a terem uma vantagem de 2-1 trazida da primeira mão, disputada na última semana, no Estádio da Luz.

Este será o quarto jogo de Félix Zwayer a arbitrar o Benfica, depois de três jogos da Liga dos Campeões, o primeiro em 2017/18 numa derrota em casa com o Manchester United (1-0), e os outros dois em 2022/23, em vitórias com fora com o Dínamo Kiev, no play off (2-0), e com a Juventus (2-1).