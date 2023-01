O jogo das estrelas vai decorrer no dia 19 de fevereiro em Salt Lake City, berço dos Utah Jazz e cidade que acolheu há 30 anos a primeira edição de sempre do All-Star Game. Mas numa liga recheada de talento muitos são os nomes que vão ter de ficar de fora... E estas são as escolhas dos anfitriões do Bola ao Ar, podcast sobre NBA.

Neste episódio, o João Dinis, o Ricardo Brito Reis e o Lucas Niven (sim, os três em simultâneo!) vão discutir e escolher as equipas para o All Star Game 2023. A equipa do Oeste na primeira metade;

