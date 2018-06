"O número de pessoas que aqui está hoje [na Assembleia-Geral do Sporting CP] é significativo da necessidade que as pessoas têm de afirmar um Sporting diferente" disse Álvaro Sobrinho, presidente da Holdimo (principal acionista do Sporting CP) à entrada para a Assembleia-Geral do clube leonino.

"Um Sporting forte e fiável". É isto que espera Álvaro Sobrinho, entrevistado pelas televisões à entrada para a Assembleia-Geral do Sporting CP desta tarde. O presidente da Holdimo, principal acionista da SAD do clube leonino e uma das vozes contra a continuidade de Bruno de Carvalho à frente dos destinos do clube, disse ainda que "é importante votar num novo modelo, numa nova gestão e numa nova esperança para os sportinguistas" Afirmando que "Bruno de Carvalho devia estar aqui [na Assembleia-Geral] para votar também", o empresário afirmou que era "uma estupidez" a subscrição da tese de que votar a favor da destituição de Bruno de Carvalho seria dar razão aos jogadores que rescindiram contrato. Questionado sobre se existiram "danos irreversíveis" causados pela situação em que o Sporting CP se encontra, Sobrinho retorquiu dizendo que "na vida nada é irreversível" e que as coisas "podem se reverter, sempre". Álvaro Sobrinho disse ainda que "espera que a votação seja contundente" para que se possa "mudar para melhor as coisas que estão a acontecer de mal no clube"