“Acredito muito que nós vamos passar. Qualquer que fosse o grupo, eu acreditava. Gostava que a Coreia do Sul passasse, porque foi um treinador que me ajudou muito em fases difíceis da minha vida, o Paulo Bento. Portanto, gostava muito que, para além de Portugal, a Coreia do Sul passasse”, afirmou o técnico ‘leonino’, em conferência de imprensa, em Alcochete.

Após a fase grupos, entende Ruben Amorim, “tudo pode acontecer” no que diz respeito às ambições da equipa de Fernando Santos e também do anterior selecionador de Portugal, atualmente ao serviço dos asiáticos.

“Passando a fase de grupos, tudo pode acontecer. E se há coisa que temos tido ultimamente é estrelinha. Portanto, é passar a fase de grupos, que passe o Paulo Bento também, e depois tudo pode acontecer”, frisou.

Portugal ficou colocado no Grupo H do Mundial do Qatar2022, no sorteio realizado na sexta-feira, onde além da seleção de Paulo Bento vai defrontar o Uruguai, onde poderão estar os ‘leões’ Coates e Ugarte, além do Gana, que tem utilizado o jovem Fatawu Issahaku, que pertence aos quadros do Sporting.

À ‘boleia’ do Campeonato do Mundo, que se realiza entre 21 de novembro e 18 de dezembro, Rúben Amorim ‘aproveitou’ para confirmar, também, que o jovem ganês, que completou 18 anos em março, irá fazer “pelo menos a pré-época” com a equipa principal do clube de Alvalade.

“Nota-se que precisa de conselhos táticos, o que é normal num miúdo tão jovem e que vem de um futebol completamente diferente. Tem um talento muito grande, é muito rápido, chuta de muito longe, de várias zonas do terreno. Com a idade dele ainda pode aprimorar muita coisa, mas é um jogador com o qual contamos e que só depende dele para pertencer à equipa A”, elogiou Rúben Amorim.