O defesa português do Benfica André Almeida descreveu hoje a renovação do contrato com os ‘encarnados’ até 2023 como “relação perfeita”, sublinhando que é “a melhor forma de começar” a nova temporada de futebol.

"A renovação suscita um sentimento especial. Da maneira como terminámos a época, a melhor forma de começar uma nova seria assim: prolongar o meu vínculo com este clube que me tem dado tanto", expressou o lateral direito, de 28 anos, em declarações à televisão do clube. Para André Almeida, as oito temporadas que leva nos campeões nacionais são sinónimo de "relação perfeita", que, segundo o defesa, não faz sentido "abandoná-la". "Já são oito anos com esta camisola e tem sido uma relação perfeita. Quando encontramos a relação perfeita para quê abandoná-la? Prolongar esta relação dá-me também mais confiança para fazer o meu trabalho e o acreditar das pessoas em mim é muito importante", justificou. Ao serviço das 'águias', o internacional português conquistou cinco campeonatos nacionais, duas Taças de Portugal, quatro Taças da Liga e uma Supertaça.