O jogo solidário, promovido pela Fundação do Real Madrid e para angariar receitas no combate à Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), decorreu no Estádio Santiago Bernabéu e terminou com vitória dos ‘dragões’ pela margem mínima (1-0).

O antigo internacional eslovaco Marek Cech foi o autor do único golo do jogo, aos oito minutos, e quando Casillas, histórico do Real Madrid, ainda ocupava a baliza dos ‘merengues’, num duelo em que também vestiu as cores do FC Porto, a partir dos 71 minutos.

No lado portista, destaque também para as participações de Maxi Pereira, Ricardo Costa, Bruno Alves, Paulo Assunção, Costinha, Diego, Derlei, Rui Barros, Pedro Mendes, Pena, Silvestre Varela ou Bosingwa, enquanto Quaresma não saiu do banco, devido a problemas físicos.

Da parte madridista, além do antigo internacional luso Luís Figo, foi grande a constelação de ‘estrelas’, desde logo com Zidane ou Raúl, mas também Butragueno, Karembeu, Arbeloa, Seedorf, Morientes, Buyo, Amavisca ou McManaman.