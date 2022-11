Os Prémios Stromp, considerados os ‘óscares do Sporting e que são atribuídos desde 1963 a atletas, treinadores, dirigentes, sócios e funcionários, contam este ano com 48 premiados, sendo 17 por escolha e 31 por inerência, realizando-se a cerimónia numa unidade hoteleira da capital.

De destacar ainda a atribuição do prémio ‘Atleta do Ano’ a Alex Merlim, do futsal, e a Auriol Dongmo, do atletismo, recebendo a equipa de futsal sénior masculina o prémio de ‘Equipa do Ano’.

Além do médio uruguaio Manuel Ugarte, recebeu também o prémio de ‘Revelação do Ano” o andebolista Francisco ‘Kiko’ Costa.

Quanto ao galardão de Técnico do Ano, não foi Rúben Amorim o escolhido, mas sim Ricardo Costa, da equipa de andebol.

O prémio ‘Dirigente do Ano’ foi atribuído a Francisco Salgado Zenha, membro do Conselho Diretivo do Sporting, e o prémio ‘Saudade’ ao antigo presidente da Assembleia Geral do clube, Sérgio Abrantes Mendes, e a Antero Silva Resende, antigo presidente da FPF e associado do clube, ambos já falecidos.

Nos prémios por inerência, foram contemplados 31 atletas ‘leoninos’ medalhados em campeonatos do mundo, campeonatos da Europa e Jogos Olímpicos.