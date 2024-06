O piloto português, que partiu da quarta posição, cortou a meta após 34.00,097 minutos, deixando na segunda posição o neerlandês Robin Frijns (Envision), com o francês Jean-Eric Vergne (DS) em terceiro, a 1,440.

Esta foi a terceira vitória do piloto luso nas últimas quatro corridas, e a segunda consecutiva.

“É incrível. A terceira vitória nas últimas quatro corridas. Este domingo há mais e só acaba no fim. Vamos continuar até ao final”, exultou o piloto natural de Cascais após o triunfo.

Félix da Costa aproveitou um erro do neozelandês Nick Cassidy (Jaguar), que liderava a quatro voltas do final quando cometeu um erro – saiu largo na curva 11 e acabou por cair para a 19.ª posição.

O piloto luso venceu, assim, aquela que foi a corrida mais rápida da história da Fórmula E, disputada a uma média de 152,041 quilómetros por hora.

Félix da Costa andou sempre pelos primeiros lugares, chegando à liderança pela primeira vez na volta 22 de 27.

Com estes resultados, o piloto português subiu ao sétimo lugar do Campeonato do Mundo, com 109 pontos, a 58 do líder, Nick Cassidy.

Hoje, disputa-se a segunda jornada desta ronda dupla em Portland, que corresponde à 14.ª prova da temporada.

O campeonato prossegue, depois, a 20 e 21 de julho para as duas provas finais, em Londres.