O presidente do Sporting de Braga, António Salvador, realçou hoje que os minhotos, quartos classificados da I Liga portuguesa de futebol, ultrapassaram "mais uma final" quanto aos objetivos na prova, após vencerem o Sporting, por 1-0.

O triunfo na noite de sábado permitiu aos bracarenses alcançarem o sétimo triunfo consecutivo no campeonato e chegarem aos 64 pontos, menos um dos que os ‘leões’, terceiros, e o dirigente sublinhou que o clube que lidera entra “sempre para ganhar” em cada jogo que disputa, independentemente de defrontar “o Sporting ou quem quer que seja”.

“Esta foi mais uma final, num jogo entre duas grandes equipas, dois grandes clubes, com uma massa adepta do Braga fantástica. Estiveram incansáveis do princípio ao fim, a apoiar a nossa equipa”, disse, na zona mista do Estádio Municipal de Braga.

Salvador elogiou ainda o treinador dos ‘arsenalistas’, Abel Ferreira, a seu ver, “um dos grandes futuros do futebol português”, mas também o treinador ‘verde e branco’, Jorge Jesus, recordando a sua passagem por Braga, em 2008/09, que valeu ao clube a Taça Intertoto.

O responsável bracarense sugeriu ainda que Jorge Jesus “não tem ganhado aquilo que gostava de ganhar” em Alvalade – venceu a Supertaça, em 2015/16, e a Taça da Liga, em 2017/18 – porque “não tem tido a tranquilidade necessária para poder vencer”.

Questionado sobre a polémica com Bruno de Carvalho ao longo da semana que antecedeu o jogo, em torno da aquisição do pagamento do médio Battaglia pelo Sporting ao Sporting de Braga, o dirigente disse que não esteve com o presidente ‘leonino’ e limitou-se a responder com uma citação do escritor irlandês George Bernard Shaw.

“Ele dizia: nunca lutes com um porco, porque, em primeiro lugar, ficas sujo e, em segundo lugar, o porco gosta que lutes com ele”, citou.