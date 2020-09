A menos de duas semanas de completar 39 anos, Ibrahimovic ainda é referência para o ataque do AC Milan , que triunfou por 2-0 no estádio Giuseppe Meazza, este sábado, frente ao Bolonha, na primeira jornada da Serie A, o principal escalão do futebol italiano.

Aos 33 minutos, o ponta de lança sueca abriu o marcador, a passe do francês Theo Hernández, e aos 51 ampliou, na conversão de uma grande penalidade.

No final do encontro, Ibra, ao seu bom estilo, disse à Sky Italia que poderia ter marcado mais golos. "Se tivesse 20 anos tinha marcado mais dois", disse acrescentando que é que como Benjamin Button. "Nasci velho e vou morrer novo", brincou.

Zlatan explicou que não gosta que os seus companheiros de equipa e treinador olhem para a sua idade e pede para ser julgado como um jogador de 20 anos, aceitando no entanto o seu papel de jogador mais experiente junto da equipa e no balneário.

Desde que voltou aos Rossoneri, o ex-LA Galaxy fez 14 golos em 22 jogos.

O AC Milan, que não contou com o avançado português Rafael Leão, junta-se assim ao grupo das equipas na frente da classificação, que já tinha Génova, Juventus, Nápoles e Fiorentina.

O próximo compromisso da formação de Milão é na quinta-feira, na receção ao Glimt, da Noruega, para a Liga Europa.