Espen Eskas vai ser auxiliado pelos compatriotas Isaak Elias Bashevkin e Jan Erik Engan, com o também nórdico Kristoffer Hagenes como quarto árbitro.

O VAR vai ter como responsável o neerlandês Dennis Higler, que terá como assistente o compatriota Rob Dieperink.

Quanto aos restantes encontros de terça-feira, destaque para a nomeação do francês Clément Turpin para ajuizar o embate entre Manchester City e Real Madrid, em Inglaterra.

O Sporting, campeão nacional em título e líder da I Liga portuguesa, recebe na terça-feira os alemães do Borussia Dortmund, que seguem no 11.º lugar da Bundesliga, na primeira mão do play-off de acesso aos ‘oitavos’ da Liga dos Campeões.

O encontro está agendado para as 20:00, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, com a segunda mão marcada para 19 de fevereiro, pelas 17:45 (em Lisboa), na Alemanha.