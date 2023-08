A equipa portuguesa desloca-se à Noruega na próxima quinta-feira, para disputar o jogo da segunda mão, mas só conquistará um lugar na terceira prova continental se ultrapassar ainda um play-off, frente ao vencedor do confronto entre o AZ Alkmaar, dos Países Baixos, e o Santa Coloma, de Andorra.

Depois de ter terminado a I Liga num surpreendente quinto lugar, o Arouca procura fazer melhor do que na temporada 2016/17, em que disputou a fase preliminar da Liga Europa, mas foi eliminado no play-off de acesso à fase de grupos, pelos gregos do Olympiacos, na altura treinados por Paulo Bento.

A possível participação portuguesa na edição de 2023/24 ficou reduzida ao Arouca, depois de o Vitória de Guimarães ter sido eliminado na segunda pré-eliminatória, pelo Celje, no desempate por grandes penalidades, após ter vencido por 4-3 na Eslovénia e perdido por 1-0 em casa.

O primeiro jogo entre Arouca e Brann tem início marcado para as 19:00, no Estádio Municipal de Arouca, e vai ser dirigido pelo árbitro escocês David Munro.