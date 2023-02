O argentino Alan Ruiz marcou, aos 49 minutos, o único golo da partida, permitindo ao Arouca regressar aos triunfos no campeonato, após dois jogos sem vencer, e subir ao sexto lugar, com 30 pontos, os mesmos de Casa Pia (quinto) e Vitória de Guimarães (sétimo), que têm menos um jogo.

Com o sétimo jogo seguido sem vencer na I Liga, o Santa Clara mantém-se na 16.ª posição, de acesso ao play-off de manutenção, com 15 pontos, mas pode ainda cair para lugares de descida, caso o Marítimo vença no domingo o Sporting de Braga.