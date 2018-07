O Arsenal anunciou hoje a contratação do futebolista Lucas Torreira, médio uruguaio que representava a Sampdoria e que ajudou o Uruguai a alcançar os quartos de final do Mundial2018, que está a decorrer na Rússia.

No seu sítio oficial na Internet, o Arsenal adiantou que o jogador de 22 anos vai usar a camisola ‘11’, mas não revelou os contornos do negócio com a Sampdoria, nem a duração do contrato.

“Contratámos um jovem jogador com um excelente futuro pela frente. É um médio de grande qualidade e já com uma boa experiência. Fez um campeonato do mundo muito bom ao serviço do Uruguai”, disse o treinador do Arsenal, o espanhol Unai Emery.

Formado no Montevideo Wanderers, Torreira representou ainda o Pescara antes de ingressar na Sampdoria, clube que representou nas duas últimas épocas.

No Mundial2018, o médio esteve nos cinco jogos do Uruguai, mas apenas foi titular nos últimos três, incluindo nos oitavos de final, no triunfo por 2-1 sobre Portugal.

Devido à participação no Mundial2018, Torreira vai continuar de férias e junta-se ao Arsenal apenas no início de agosto.