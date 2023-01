O técnico dos minhotos disse esperar “um jogo difícil” diante de um adversário que considerou “muito forte, com muita qualidade individual e coletiva: temos um respeito muito grande pelo Sporting e vamos encarar o jogo com humildade, muita seriedade e ambição”.

Confrontando na conferência de imprensa de antevisão da partida com a possibilidade de deixar o Sporting a 11 pontos em caso de vitória, Artur Jorge notou que o campeonato vai a meio.

“A vantagem que temos foi conquistada pelo nosso desempenho e trabalho, nada estará garantido e é mais um jogo de campeonato, frente a um adversário que quer estar na nossa posição. Esse é o foco, sem estarmos preocupados com distâncias de quem vai atrás ou à frente. Há muita coisa para acontecer e tentaremos ter a mesma consistência da primeira volta”, disse.

Há pouco mais de um mês, as duas equipas defrontaram-se nos quartos de final da Taça da Liga, também em Alvalade, com os ‘leões’ a golearem por 5-0 os minhotos.

“O jogo da Taça da Liga está completamente ultrapassado, já houve um intervalo suficientemente grande, já ganhámos cinco vezes depois disso”, disse o técnico.

Questionado sobre se a equipa, que ocupa a segunda posição na tabela classificativa, tem medo de sonhar com o título, Artur Jorge respondeu: “Este grupo tem demonstrado que, além de sonhar, tem a capacidade de lutar, de ser uma equipa competitiva. Isso faz-se com a coragem dos jogadores e com a união com os adeptos. Só estando unidos e com um único pensamento é que podemos atingir os nossos objetivos, com o mesmo sonho e com a mesma ambição”.

Numa conferência de imprensa também marcada pelo dia de fecho do mercado de transferências, Artur Jorge agradeceu a Diego Lainez, Bruno Rodrigues, Hernâni e Fabiano pelo contributo dado à equipa.

“São jogadores a quem estou muito grato, porque ajudaram-nos a estar onde estamos atualmente. Entendemos, nós e eles, que podia ser benéfico terem outras oportunidades e outro espaço competitivo”, disse.

Sobre os reforços Joe Mendes, Bruma e Pizzi, disse serem “três internacionais, com qualidade individual e que podem ser úteis e mais-valias”.

“Quisemos dotar a equipa de mais capacidade para essas posições, aumentar a competitividade interna, para conseguirmos manter o mesmo registo em termos de qualidade de grupo”, disse, rejeitando que a sua vinda coloque mais pressão na equipa: “Seria pouco coerente da nossa parte que, ao ir buscar reforços, isso pudesse aumentar a pressão, então estávamos quietinhos”, disse.

O técnico revelou ainda que os três reforços estão convocados para Alvalade e, sobre Vitinha – apontado ao Marselha -, adiantou que terá que aguardar o que o mercado ditar ao longo do dia de hoje: “Mas, se as coisas se mantiverem, também vai [ser convocado]”.

Sporting de Braga, segundo classificado, com 40 pontos, e Sporting, quarto, com 32, defrontam-se a partir das 21:15 de quarta-feira, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, jogo que será arbitrado por Nuno Almeida, da associação do Algarve.