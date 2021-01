Soares Dias, de 41 anos, já dirigiu cinco dérbis lisboetas, todos para o campeonato e no Estádio José Alvalade, o último dos quais em 03 de fevereiro de 2019, quando o Benfica goleou o Sporting por 4-2, com golos de Seferovic, João Félix, Rúben Dias e Pizzi, de grande penalidade, para os ‘encarnados’, enquanto Bruno Fernandes e Bas Dost, também de penálti, reduziram para os ‘verde e brancos’.

Antes, o juiz esteve no empate 1-1, em 2016/17, nos triunfos ‘encarnados’ por 1-0, em 2015/16, e 2-0, em 2010/11, e na vitória ‘leonina’ por 1-0.

No 19.º clássico que vai arbitrar, Soares Dias vai contar com Hugo Miguel, da associação de Lisboa, no videoárbitro.

O dérbi entre Sporting, líder do campeonato com 39 pontos, e Benfica, terceiro com 33, está marcado para segunda-feira, as 21:30, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.