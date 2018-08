É um caso atípico: nos últimos quatro anos cinco jogadores não passaram no crivo do departamento médico do Sporting. De Lucas Silva a Sturaro, o SAPO 24, à boleia do AS, recorda os jogadores que entraram em Alvalade, mas que não passaram do consultório para o relvado.

Quando se dá por confirmada a chegada de um atleta a um clube os testes médicos soam a uma mera formalidade para os adeptos que envergam as cores daquele emblema. Mas se na maioria das vezes assim o é, o diário espanhol desportivo AS relembra que no Sporting CP a realidade passa ligeiramente ao lado. Nos últimos quatro anos, cinco futebolistas chumbaram nos exames médicos do clube de Alvalade. O caso mais recente aconteceu esta semana, com Clinton N'Jie, jogador que viria do Marselha para os verdes e brancos, e é a premissa para recordar cinco episódios recentes: Kevin-Prince Boateng créditos: SERENA CAMPANINI/EPA Em agosto de 2015 o departamento médico do Sporting chumbou a mudança de Boateng da Alemanha, onde atuava no Schalke 04, para Lisboa. Falhada a transferência o avançado regressou a Itália, ao AC Milan, tendo nas épocas seguintes passado pelo Las Palmas e Eintracht Frankfurt. Este defeso assinou pelo Sassuolo. Lucas Silva créditos: DOUGLAS MAGNO / AFP Uma das mais decepcionantes contratações do Real Madrid dos últimos anos é também mais um nome ‘barrado’ pelo departamento médico de Alvalade. Diagnosticado com um problema cardíaco acabaria por voltar ao Cruzeiro, após uma época de empréstimo ao Marselha. Regressou em 2016 e lá permanecerá até 2019 por empréstimo dos merengues. Sandro créditos: PETER POWELL/EPA O centro campistas vinha do Queens Park Rangers para assinar pelos leões, em junho de 2016. Acabou por não passar pelo crivo dos médicos de Alvalade e regressou a Inglaterra. Em ano e meio represetou dois emblemas, o Antalyaspor da Turquia, e o Benevento, de Itália. Joga atualmente ao serviço do Génova.

Sturaro créditos: ALESSANDRO DI MARCO/EPA Chegou este verão a Alvalade por empréstimo da Juventus e rapidamente voltou para Itália, depois de ter chumbado nos exames médicos. No entanto Sturaro partiu com uma sina diferente dos outros nomes que compõe esta lista - uma vez que, após a operação ao tendão de Aquiles em Itália, onde fará também a recuperação -, espera-se que o Sporting o integre no plantel após novos testes médicos. Clinton N'Jie créditos: GUILLAUME HORCAJUELO/EPA Era para ter assinado esta semana, mas não conseguiu a aprovação do departamento médico do Sporting. O futuro do extremo é incerto, mas tudo indica que deve regressar ao Marselha.