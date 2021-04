A marca portuguesa Decenio foi a selecionada para desenhar e produzir os uniformes olímpicos que a missão portuguesa usará nas cerimónias de abertura e encerramento da competição, nos momentos formais de apresentação de cumprimentos e também nas ocasiões informais.

Depois de um look ganga no Rio2016, a escolha para os jogos que se realizam este ano em Tóquio tem inspiração na "história que une Portugal e Japão, a ligação da língua, o testemunho da arte da navegação e a Cruz da Ordem de Cristo ou Cruz de Portugal".

"A ideia foi criar uma linha de vestuário que alie o conforto dos nossos atletas e evidencie a elegância da marca", é revelado em comunicado assinado pelo Comité Olímpico Português (COP) e pelas marcas que vestem as cores nacionais.

Os equipamentos para as cerimónias de subida ao pódio, para os momentos de treino e para o dia-a-dia na Aldeia Olímpica, voltam a ser desenhados pela espanhola Joma.

O conjunto de equipamentos inclui peças de têxtil, acessórios e calçado "inspirados em Portugal", mas "criados e adaptados para o clima de Tóquio". No design foi incorporado "o reconhecimento das cores da bandeira de Portugal, para que os equipamentos valorizem o sentimento de orgulho de cada atleta em pertencer à equipa". Cada membro da delegação terá à sua disposição um casaco, polo, t-shirt, sweatshirt, calças, calções e impermeável.

A menos de 100 dias para a participação da Equipa Portugal nos Jogos Olímpicos Tóquio 2020, estão já qualificados 58 atletas de 12 modalidades.

Para o Presidente do Comité Olímpico de Portugal, José Manuel Constantino, esta é também uma oportunidade de “aproveitar o mercado global de um evento como os Jogos Olímpicos, para destacar e valorizar uma marca portuguesa no plano do vestuário oficial e reconhecer uma marca global, que nos acompanhou nestes dois ciclos olímpicos, no plano dos equipamentos desportivos".

Na apresentação do equipamento de dos uniformes, este sábado, no Portugal Fashion, desfilaram ao lado de manequins profissionais os atletas Carla Salomé Rocha (Atletismo), Diogo Costa (Vela), Emanuel Silva, (Canoagem), Evelise Veiga (Atletismo), Francisco Belo (Atletismo), Pedro Costa (Vela), Rui Silva (Andebol), Sara Catarina Ribeiro (Atletismo), Tamila Holub (Natação) e Tiago Apolónia (Ténis de Mesa).