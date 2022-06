Para Dongmo, campeã mundial ‘indoor’ da disciplina, a melhor tentativa na capital da Noruega foi o sexto e último ensaio, já depois de um nulo, um lançamento abaixo dos 19 metros e outras três tentativas acima, mas abaixo dos 19,43.

O pódio da competição foi o mesmo do Mundial, mas com outras posições, uma vez que a ‘vice’ de Belgrado, a norte-americana Chase Ealey, venceu hoje com recorde pessoal, 20,13 metros, e a neerlandesa Jessica Schilder bateu o recorde nacional dos Países Baixos para ficar em segundo, com 19,46.

No lançamento do disco, Liliana Cá voltou a ficar aquém do melhor registo de 2022 (62,47) e do recorde pessoal (66,40), ao lançar para 61,49 metros e a quinta posição no concurso.

Cá registou dois nulos e dois lançamentos bem abaixo dos 60 metros, acabando por ficar fora das três primeiras que puderam fazer uma sexta tentativa.

A bicampeã olímpica de 2012 e 2016, a croata Sandra Perkovic, impôs-se com um ensaio de 66,82 metros, à frente da atual campeã olímpica, a norte-americana Valarie Allman (65,91), segunda, e da alemã Kristin Pudenz (63,31), terceira.

A competição ficou hoje marcada pelas difíceis condições climatéricas, com chuva intermitente ao logo do evento, e por nova façanha do sueco Armand Duplantis, atual campeão olímpico e recordista mundial do salto com vara, ao melhorar a marca mundial do ano, agora cifrada nos 6,02 metros.

A caminho dos Mundiais de Eugene, nos Estados Unidos, daqui a um mês, o sueco de 22 anos tentou, depois, os 6,10 metros, falhando a tentativa. Em Eugene, tentará o único grande título que lhe falta, o de campeão do mundo ao ar livre.