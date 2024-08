Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), os ‘dragões’ informaram ter investido 4,5 milhões de euros (ME) fixos pelo passe do avançado, num negócio que poderá proporcionar mais 500.000 euros em variáveis ao atual segundo classificado do escalão principal da Suécia.

Deniz Gül, de 20 anos, somou três golos e duas assistências nos 17 jogos realizados em 2024 pelo Hammarby, clube no qual se tinha lançado como sénior no ano passado, por entre 23 partidas ao serviço da respetiva equipa de reservas, com 14 tentos e dois passes para golo.

O internacional sub-21 sueco, de ascendência turca, foi anunciado como reforço do FC Porto no dia seguinte ao avançado espanhol Samuel Omorodion, que chegou proveniente do Atlético de Madrid por 15 ME e representou a primeira contratação na presidência de André Villas-Boas.

Os ‘dragões’ também já tinham acionado a cláusula de opção de compra do extremo Francisco Conceição junto dos neerlandeses do Ajax por 10,5 ME, enquanto o defesa central luso-angolano David Carmo, que poderá estar de saída, e o avançado espanhol Fran Navarro regressaram dos empréstimos aos gregos do Olympiacos, vencedores da Liga Conferência.