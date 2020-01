O avançado do Sporting Luiz Phellype contraiu, na segunda-feira, uma rotura no ligamento cruzado anterior do joelho direito na partida diante do Marítimo, para a I Liga portuguesa de futebol, informou hoje o clube de Alvalade.

O ponta-de-lança brasileiro, de 26 anos, teve de ser substituído pelo reforço Sporar logo aos 15 minutos do encontro com os insulares e acabou por abandonar o relvado de Alvalade em lágrimas. Tendo em conta a gravidade da lesão, Luiz Phellype terá de ser operado e deve enfrentar uma recuperação não inferior a seis meses, pelo que, tudo indica, falhará o resto da temporada pela equipa 'leonina'.