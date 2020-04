“Quando os nossos capitães nos perguntaram o que poderá a acontecer ao jogador que venha a ser infetado pela covid-19, as nossas dúvidas foram muitas. Perguntamos qual a posição da Liga? Quais as atitudes e medidas a adotar além do isolamento do jogador? O mesmo estará coberto pelos atuais seguros obrigatórios? De acordo com o nosso departamento jurídico, a infeção de qualquer jogador pela covid-19 não é seguramente um acidente de trabalho, mas não será também uma doença profissional”, lê-se numa carta assinada pelo presidente da SAD, o chinês Wei Zhao, a que a agência Lusa teve acesso.

As questões foram levantadas a partir de uma reunião realizada no início da semana entre os administradores da sociedade anónima avense, os departamentos médico e jurídicos, a equipa técnica liderada por Nuno Manta Santos e os capitães, em representação dos futebolistas do último classificado do campeonato.

“Quais as garantias e coberturas que os jogadores terão numa situação concreta de doença agravada? Quem assegura o pagamento do salário do jogador durante o período de quarentena? No caso de uma incapacidade definitiva, como e quem assegura o pagamento de uma eventual indemnização? E caso um ou mais jogadores contraiam a covid-19 já em fase de treino coletivo ou mesmo em já em fase de competição, estes entrarão forçosamente em quarentena, mas o que se passará com os jogadores que com ele(s) contactaram?”, prossegue o emblema do concelho de Santo Tirso.

Todos os parâmetros voltarão a ser reanalisados pelo clube numa reunião a decorrer hoje à noite, confirmou à agência Lusa fonte do Desportivo das Aves, poucas horas após o Governo ter autorizado a retoma à porta fechada da I Liga a partir de 30 e 31 de maio, no âmbito do plano de desconfinamento da pandemia de covid-19.