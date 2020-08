Em comunicado de imprensa, o organizador do rali, o Grupo Desportivo Comercial (GDC), avançou que a edição 2020 não se irá realizar, “ficando adiada para 2021″.

“A difícil decisão de adiar a prova prende-se com a falta de meios humanos e materiais para assegurar que esta decorra sem a presença de público”, assinala o comunicado da organização.

Este mês foi anunciado o acordo entre o GDC e a Autoridade Regional de Saúde dos Açores para a realização do rali de 17 a 19 setembro, mediante a exigência de decorrer sem público.

Na altura, a organização destacou em comunicado que as “medidas decretadas” pela Autoridade Regional de Saúde “obrigaram que a realização em 2020″ da prova fosse feita “sem a presença de espetadores”, de forma a garantir a “salvaguarda da saúde pública”.

“Sem meios” para fiscalizar a presença de público, o GDC releva que poderia ficar “comprometida a segurança dos participantes” e a “saúde pública dos açorianos” naquele que é “o maior evento de promoção da região”.

O comunicado assinala que o GDC e o Eurosport Events “estão já a trabalhar” para incluir o Azores Rallye no calendário do Campeonato da Europa de Ralis no próximo ano, “conforme o acordo que assegura a prova até 2022 nessa prestigiada competição internacional”.

O Azores Rallye decorre durante três dias pelas estradas da ilha de São Miguel nos Açores, levando, habitualmente, à concentração de dezenas de entusiastas nos locais por onde o rali passa.

Inicialmente marcada para 26 a 28 de Março, a prova foi remarcada para 17 a 19 de setembro devido à pandemia de covid-19, sendo agora cancelada.