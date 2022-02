Neemias Queta, que esteve em campo 25 minutos, acertou um de cinco lançamentos de campo e conseguiu ainda três assistências e dois roubos de bola.

Os Stockton Kings, que somam nove vitórias e 10 derrotas, foram liderados por Matt Coleman III, com 28 pontos e 11 assistência, secundado por DJ Stewart, com 25 pontos, oito ressaltos e sete assistências, e Sheldon Mac, com 24 pontos.

O poste português integra o plantel de 17 basquetebolistas dos Sacramento Kings para a época 2021/22, mas é um dos dois com contrato de duas vias, que lhe permite atuar na equipa principal e na formação secundária, os Stockton Kings, da G-League.

Neemias Queta, jogador de 22 anos e 2,13 metros, é o primeiro português a integrar uma equipa da NBA, depois de ter sido eleito pelos Sacramento Kings no 39.º lugar do ‘draft’, realizado em 29 de julho de 2021, em Nova Iorque.

Após três anos na Universidade de Utah State, ao serviço dos Aggies, o ex-jogador do Barreirense e do Benfica propôs-se ao ‘draft’, abdicando da época de ‘senior’, a quarta, e foi escolhido na nona posição da segunda ronda.

O internacional luso acabou a carreira universitária com médias de 13,2 pontos, 9,0 ressaltos, 2,5 desarmes de lançamento e 2,0 assistências, com 59,4% nos lançamentos de campo, números que convenceram o conjunto da Conferência Oeste.

Na NBA, Neemias soma 10 jogos, com médias de 2,1 pontos e 1,9 ressaltos, mas só somou mais de cinco minutos três vezes: 7.44 face aos Grizzlies, em 17 de dezembro, na estreia, 24.05 em 10 de janeiro, com os ‘Cavs’ (os primeiros 11 pontos e cinco ressaltos), e 8.15 perante os Celtics, em 25 de janeiro.