Os jogadores do Famalicão Dylan Batubinsika, Simon Banza e Ofori estão infetados com o coronavírus, e não serão opção para o jogo da 19.ª jornada da I Liga de futebol com o FC Porto, anunciou hoje o clube.

Este atletas juntam-se assim no lote de indisponíveis aos lesionados Rúben Lima (coxa esquerda), Heriberto (dedo do pé direito) e Diogo Figueiras (coxa direita), e ainda ao castigado Alexandre Penetra, suspenso. O Famalicão, que ocupa a 15.ª posição, com 16 pontos, desloca-se este domingo, às 20:30, ao Estádio do Dragão, para defrontar o líder do campeonato, o FC Porto, numa partida da 19.ª jornada.