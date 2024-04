A equipa treinada pelo espanhol Xabi Alonso tem o incrível registo de 25 vitórias, cinco empates e zero derrotas na atual edição da Bundesliga, e hoje evitou a primeira derrota com um golo do ala croata Josip Stanisic aos 90+7, após assistência de Florian Wirtz.

O Borussia Dortmund, que jogou em casa e teve mais dois dias de descanso do que o Bayer Leverkusen no rescaldo da jornada europeia, adiantou-se no marcador aos 81 minutos, pelo avançado Niclas Füllkrug, internacional germânico, mas o caráter dos novos campeões revelou-se nos derradeiros minutos, quando Stanisic restabeleceu o empate.

Inesperada foi a derrota do Estugarda, que ainda luta pelo segundo lugar com o Bayern Munique, em casa do Werder Bremen, por 2-1, que teve no seu avançado Marvin Ducksch a figura do jogo ao marcar os dois primeiros golos, aos 28 e 49 minutos, o primeiro na execução de um penálti.

O Estugarda, a fazer um campeonato sensacional e acima das expectativas, ainda reduziu para 2-1 aos 71 minutos, pelo avançado Deniz Undav, mas não foi suficiente para evitar a derrota, deixando o Bayern isolado em segundo lugar.

A quatro jornadas do fim, a Bundesliga é liderada pelo já consagrado campeão Bayer Leverkusen, com 80 pontos, seguido do Bayern, com 66, do Estugarda, com 63, do Leipzig, com 59, e do Borussia Dortmund, com 57.

A 30.ª jornada encerra hoje com a receção do Friburgo, sétimo classificado, ao Mainz, 15.º.