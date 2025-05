Depois da igualdade a um golo no dérbi da 33.ª e penúltima jornada na Luz, os ‘leões’ e as ‘águias’ entram para a derradeira ronda com os mesmos 79 pontos, mas com o Sporting a precisar de fazer o mesmo resultado do Benfica para ser campeão, enquanto os ‘encarnados’ precisam de um deslize para ainda poderem festejar.

Em jogos marcados para as 18h00, o Sporting, que procura o primeiro bicampeonato desde que alcançou o ‘tetra’ em 1953/54 e não vai ter o capitão Morten Hjulmand, castigado, recebe o Vitória de Guimarães, enquanto o Benfica visita o Sporting de Braga.

Os bracarenses ainda têm muito ténues esperanças de chegar ao pódio, uma vez que estão a três pontos do FC Porto, que recebe, igualmente no sábado, às 18h00, o já tranquilo Nacional, mas têm de vencer o Benfica e esperar que os ‘dragões’ sejam derrotados, além de terem de recuperar de uma diferença de sete golos.

