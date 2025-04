O atacante checo Patrik Schick adiantou os atuais campeões germânicos, aos 32 minutos, após assistência do espanhol Alejandro Grimaldo (ex-Benfica), mas o St. Pauli restabeleceu a igualdade aos 78, por intermédio do médio Carlo Boukhalfa.

Com o empate, o segundo consecutivo, a formação comandada por Xabi Alonso continua no segundo posto da Bundesliga, com 64 pontos, mas tem agora menos oito pontos do que o Bayern Munique, quando faltam quatro rondas para o fim, e praticamente disse ‘adeus’ à possibilidade de renovar o título conquistado em 2024.

Ainda assim, os ‘farmacêuticos’ conservaram a larga vantagem de 12 pontos sobre o terceiro classificado, Eintracht Frankfurt, que também empatou hoje, na deslocação ao Ausgburgo (0-0).

Já o Borussia Dortmund bateu em casa o Borussia Mönchengladbach por 3-2, com o japonês Ko Itakura a abrir ao ativo aos 24 minutos, mas os anfitriões responderam em força, com três golos de ‘rajada’ ainda antes do intervalo, marcados por Serhou Guirassy (41), Felix Nmecha (44) e Daniel Svensson (45+5).

O austríaco Kevin Stoger ainda reduziu no segundo tempo, aos 56, mas o triunfo não escapou ao Dortmund, que segue em recuperação e ocupa o sétimo lugar, com 45 pontos, a dois das vagas ‘europeias’.