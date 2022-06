“Quando chegou a oferta do Bayern, não tive de pensar muito. Trata-se de um dos maiores clubes do mundo. Jogadores de todo o mundo querem jogar aqui. Venho para Munique para ganhar muitos títulos - e esta equipa está habituada a ganhar muitos. Aqui tudo é possível, até vencer a Liga dos Campeões”, disse o atleta.

Na última época, Gravenberch realizou 42 jogos pelo campeão dos Países Baixos, marcando três golos e fazendo seis assistências.

“Ryan Gravenberch é um jogador jovem e muito interessante que muitos dos principais clubes da Europa gostariam de ter contratado. Ele escolheu o FC Bayern porque aqui pode desenvolver-se ao mais alto nível. Jogadores com as suas qualidades são importantes para o futuro do Bayern”, elogiou o diretor-executivo do clube bávaro, Oliver Kahn.

O médio chegou ao Ajax com oito anos e estreou-se na equipa principal na época 2018/2019.