Numa reação ao incidente que aconteceu na cerimónia de entrega da taça e das medalhas, após a vitória da Espanha sobre a Inglaterra na final do Campeonato do Mundo Feminino, Infantino disse na rede social Instagram que o comportamento do chefe da federação espanhola "estragou" o momento.

"Os merecidos festejos para estas magníficas campeãs ficaram arruinados pelo que aconteceu após o apito final", escreveu Infantino.

"E tudo o que aconteceu depois, nos dias seguintes. Tudo isso nunca deveria ter acontecido", lamenta o presidente da FIFA. "Mas aconteceu e os órgãos disciplinares da FIFA assumiram de imediato a responsabilidade, tomando as medidas necessárias", acrescenta.

Para o presidente da FIFA, o importante é "continuar a apoiar as mulheres e o futebol feminino no futuro", dentro e fora das quatro linhas.

Infantino escreve ainda que este foi "o melhor mundial feminino da história" e felicita a seleção espanhola.

*com AFP