Poucas horas depois de Rui Pedro Soares, dirigente do Belenenses SAD ter referido, em conferência de imprensa, que o Tribunal da Propriedade Intelectual (TPI) tinha dado razão ao clube da Liga NOS, permitindo o uso do nome, marcas e símbolos do clube da Cruz de Cristo, Patrick Morais de Carvalho, Presidente do Clube Futebol "Os Belenenses", reagiu perentoriamente. "Vamos recorrer da decisão para o Tribunal da Relação de Lisboa", disse ao SAPO24, realçando que a mesma não é "uma decisão definitiva por ser passível de recurso para tribunais superiores".

O líder do clube da 1.ª Divisão Distrital da Associação de Futebol de Lisboa (AFL) recordou que durante os anos de litígio que opõe a B SAD e a Codecity (detida por Rui Pedro Soares) ao Clube de Futebol "Os Belenenses", "temos tido várias decisões judiciais que têm sido favoráveis às posições defendidas pelo clube no que diz respeito ao uso das suas marcas".

Morais de Carvalho destacou ainda que o clube do Restelo tem estado "muito bem acompanhado por sólidos pareceres jurídicos de reputados especialistas nestes temas", além das "decisões judiciais favoráveis do Tribunal da Propriedade Intelectual e do Tribunal da Relação de Lisboa já transitadas em julgado", sentenciou.

Relativamente à decisão agora conhecida, garante que "O Belenenses", "ao contrário da B SAD" irá, não só, "respeitar" as decisões judiciais "sejam elas favoráveis ou desfavoráveis, provisórias ou definitivas", como "não será intenção" do clube a que preside "atacar essas decisões ou os juízes que as proferem quando essas decisões não nos são favoráveis", referiu.

"Respeitamos e espero que a B SAD também respeite esta sentença pois, como se sabe, até que os tribunais superiores se pronunciem em termos definitivos sobre esta matéria, a B SAD mantém-se impedida de usar as marcas, os símbolos e o hino do Clube de Futebol «Os Belenenses», nos termos do procedimento cautelar transitado em julgado", relembrou.

Antecipando um caminho "longo" e "pedregoso", ao longo do qual "vamos ganhar umas vezes e perder outras", recorrendo à gíria futebolística, "estávamos em vantagem, sofremos agora um golo, mas interessa como acabará, interessará o ponto de chegada".

Morais Carvalho, presidente do CF "Os Belenenses", aponta ao futuro e crê que, "no fim, o movimento associativo do Belenenses sairá sempre vitorioso".

Até lá, para o líder azul, são duas as grandes preocupações em cima da mesa: a "retoma" do Campeonato da 1.ª Divisão Distrital da AFL, que lideram e que o "desporto de formação em todas as nossas modalidades, incluindo o futebol, possa ser retomado o mais rápido possível para defesa da saúde pública e da estabilidade emocional dos nossos milhares de atletas".

Em relação à Sociedade Anónima Desportiva com quem mantém litígio recorda que as duas associações são "entidades completamente separadas e distintas". Para Patrick Morais Carvalho "essa sociedade não está no coração dos Belenenses, os Belenenses sabem muito bem qual é o seu clube e que clube apoiam e continuarão a apoiar rumo ao topo do futebol português", rematou.