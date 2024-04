Os adeptos do Marselha vão ser hoje autorizados a assistir no Estádio da Luz ao jogo da equipa francesa com o Benfica, dos quartos de final da Liga Europa de futebol, disse à agência Lusa fonte da PSP.

De acordo com a mesma fonte, o Benfica reverteu a decisão anunciada na terça-feira de proibir a entrada dos adeptos gauleses no estádio da Luz, depois do governo francês indicar que os adeptos ‘encarnados’ poderiam assistir ao jogo da segunda mão, em Marselha. O jogo entre Benfica e Marselha, da primeira mão dos quartos de final da Liga Europa, está agendado para as 20:00.