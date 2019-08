Após três jogos seguidos sem conseguir vencer os ‘azuis’ no campeonato, o campeão português ganhou hoje no Estádio Nacional com golos de Rafa, aos 58 minutos, e Pizzi, aos 90+2, depois de ter goleado o Paços de Ferreira na estreia (5-0).

A equipa comandada por Bruno Lage foi a primeira a somar seis pontos no campeonato e segue na liderança, enquanto o Belenenses SAD, que empatou em Portimão (0-0), continua em branco e é, para já, o 12.º classificado, com apenas um ponto.