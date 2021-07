Os russos do Spartak Moscovo, orientados pelo ex-treinador dos ‘encarnados’ Rui Vitória, e os belgas do Genk são dois dos possíveis adversários, juntamente com dois conjuntos provenientes na segunda pré-eliminatória.

A formação de Jorge Jesus poderá defrontar o vencedor do embate entre os holandeses do PSV Eindhoven e os turcos do Galatasaray ou ainda o conjunto que se qualificar do duelo entre os checos do Sparta Praga e os austríacos do Rapid Viena.

O Benfica faz parte do lote dos cabeças de séries, pelo que não poderá defrontar os ucranianos do Shakhtar Donetsk, os franceses do Mónaco e ainda o vencedor do embate entre os escoceses do Celtic e os dinamarqueses do Midtjylland.

Os encontros da terceira pré-eliminatória realizam-se em 03 e 04 de agosto (primeira mão) e 10 de agosto (segunda), com os vencedores a rumarem ao ‘play-off’, com sorteio em 02 de agosto e jogos em 17 e 18 (primeira mão) e 24 e 25 (segunda).

No caso de se qualificar para o ‘play-off’, o Benfica já sabe que será novamente cabeça de série no respetivo sorteio, juntamente com o Shakhtar, a única equipa do ‘caminho das ligas’ que já sabe que não poderá defrontar.

Os ‘encarnados’ falharam em 2020/21 o apuramento para a fase de grupos, ao caírem logo na terceira pré-eliminatória, num jogo único com o PAOK Sálonica, então comandado por Abel Ferreira, que venceu por 2-1, na Grécia.

No caso de, desta vez, conseguir ultrapassar as duas pré-eliminatórias, o Benfica junta-se na fase de grupos, que arranca em 14 de setembro, ao campeão nacional Sporting e ao ‘vice’ FC Porto.

Como vencedor da I Liga portuguesa de 2020/21, o conjunto ‘leonino’, comandado por Rúben Amorim, estará no Pote 1 do sorteio de 26 agosto, enquanto a formação liderada por Sérgio Conceição estará no Pote 3, ao qual também irá parar o Benfica, caso lá chegue.

Além das ‘águias’, também o Paços de Ferreira ficará hoje a conhecer o seu adversário na terceira pré-eliminatória da nova competição da UEFA, a Liga Conferência Europa, tal como o Santa Clara, que só estará presente nessa ronda se bater na segunda o Shkupi, da Macedónia.

O conjunto açoriano joga no reduto dos macedónios na quinta-feira e é anfitrião da segunda mão uma semana depois, em 29 de julho.

No sorteio da terceira pré-eliminatória, as duas equipas lusas são cabeças de série.