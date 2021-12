A formação romena entrou melhor na partida e chegou ao intervalo a vencer por 49-30 (30-20 e 19-10), e as ‘águias’ ainda reduziram as distâncias no segundo tempo, graças a um ótimo terceiro período (10-21), mas não conseguiram impedir a vitória dos homens da casa, que venceram por 12 pontos de diferença.

O Sporting, que também integra o grupo K da segunda fase de grupos da competição, defronta ainda hoje o Trefl Sopot, na Polónia.