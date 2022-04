No terceiro posto, a seis pontos do Sporting, segundo, o Benfica necessita de vencer em Braga para ainda alimentar a esperança de poder alcançar o acesso direto à Liga dos Campeões da próxima temporada e para colocar alguma pressão sobre os ‘leões’, que no domingo recebem o Paços de Ferreira.

Por seu lado, frente aos ‘encarnados’, o Sporting de Braga vai defender o quarto lugar do campeonato, iniciando a ronda com apenas três pontos de vantagem sobre o Gil Vicente, quinto. A formação de Barcelos joga sábado, em Arouca.

Na primeira volta, no Estádio do Luz, o Benfica goleou o Sporting de Braga, por 6-1, com Jorge Jesus ainda como treinador.

O jogo antecede os compromissos na Europa, com as ‘águias’ a receberem na terça-feira o Liverpool, na primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, e os bracarenses a jogarem também em casa, na quinta-feira, diante dos escoceses do Rangers, mas na Liga Europa.

A partida está agendada para as 20:15, no Estádio Municipal de Braga, e será dirigida pelo árbitro Luís Godinho, da Associação de Futebol de Évora.

Programa da 28.ª jornada:

– Sexta-feira, 1 abr:

Sporting de Braga — Benfica, 20:15.

– Sábado, 2 abr:

Belenenses SAD — Portimonense, 15:30.

Arouca — Gil Vicente, 18:00.

Estoril Praia — Vizela, 18:00.

Famalicão — Boavista, 20:30.

– Domingo, 3 abr:

Marítimo — Tondela, 15:30.

Moreirense — Vitória de Guimarães, 18:00.

Sporting — Paços de Ferreira, 20:30.

– Segunda-feira, 4 abr:

FC Porto — Santa Clara, 20:15.

